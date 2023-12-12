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14:01, 12 декабря 2023Россия

Названы условия конфискации имущества у нарушителей ПДД

ВС РФ: за пьяную езду могут конфисковать не только авто, но и другое имущество

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За повторную езду в пьяном виде у россиян могут конфисковать не только автомобиль, но и другое имущество. Об этом со ссылкой на заседание Пленума Верховного суда (ВС) России сообщает ТАСС.

Отмечается, что в качестве наказания за повторную езду в нетрезвом виде конфискация авто является обязательной мерой. Однако, если она невозможна, то у нарушителя могут быть конфискованы денежные средства, а также другое имущество.

Помимо того, ВС посчитал законной конфискацию совместной собственности супругов при условии, если один из них будет признан виновным в совершении преступления.

В 2022 году в России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения (ПДД) и управляющих автомобилем после лишения прав. Согласно документу, автомобилистам грозит конфискация машины в случае повторения нарушений, однако автомобиль подлежит конфискации лишь в том случае, если он принадлежит водителю.

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      Никита Абрамов
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