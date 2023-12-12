В США рассказали о провале с обучением украинских военных

NYT: обучение украинских солдат по американскому образцу оказалось безуспешным

Инструкторы из США тренировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед контрнаступлением по американскому образцу, как ранее в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, но подобный подход оказался безуспешным. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.

По мнению экспертов, обучение украинских солдат на американский манер провалилось — полоса российской обороны оказалась намного более прочной, чем того ожидали на Западе. «Контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской», — подчеркнул автор.

Источники газеты добавили, что потери ВСУ были значительными. Журналисты уточнили, что в течение трех месяцев американские инструкторы и европейские военные обучали основам маневренной войны девять бригад ВСУ, состоящих из 36 тысяч солдат.

«Теория, выдвинутая американскими стратегами, заключалась в том, что только тяжелые силы смогут прорвать укрепленные российские позиции и вернуть территории. Но пока Соединенные Штаты учили Украину пользоваться этим оружием, русские приготовились к предстоящей битве», — рассказали специалисты в статье.

Ранее стало известно, что Украина и США разрабатывают новую стратегию боевых действий на 2024 год.

