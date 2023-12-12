Индекс Мосбиржи рухнул

Индекс Московской биржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 22 сентября

В начале торгов во вторник, 12 декабря, индекс Мосбиржи (IMOEX), в который входят крупнейшие представленные на площадке российские компании, опускался ниже 3000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимуме показатель терял 0,95 процента, рухнув до 2994 пункта. Такое значение последний раз было зафиксировано 22 сентября. За месяц индекс упал более чем на 5 процентов. В то же время долларовый индекс РТС в нижней точке доходил до 1046,7 пункта (минус 0,09 процента).

Технически российский фондовый рынок находится в зоне перепроданности, отмечают эксперты. Лидерами падения среди голубых фишек оказались бумаги «Газпрома», «Полюса», «Северстали», ИнтерРАО. Наоборот, лидеры роста сейчас — «Сургутнефтегаз», «Магнит», «Яндекс», «Норникель», Сбербанк.

Тем временем курс доллара по отношению к российской валюте снижается на 0,29 процента с начала дня. В нижней точке курс достигал 90,35 рубля, евро — 97,4 рубля.