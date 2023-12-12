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20:24, 12 декабря 2023Силовые структуры

Осужденный экс-полицейский обвинил россиянина в оговоре и потребовал оправдания

В Орловской области осужденный экс-полицейский обвинил в оговоре рецидивиста

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Орловской области бывший полицейский, осужденный за превышение должностных полномочий, обвинил в оговоре рецидивиста, задержанного им по подозрению в краже телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Защита экс-полицейского подала апелляцию на приговор. Бывший оперативник считает, что его осудили незаконно, и назвал ложью заявление потерпевшего о применении к нему насилия.

По данным источника, в 2021 году фигурант и его коллега задержали подозреваемого в краже телефона. После проверок мужчину отпустили домой, а на следующее утро его мать написала заявление в полицию. Женщина рассказала, что во время задержания оперативники применили силу и сломали ее сыну руку. Суд признал экс-полицейских виновными и назначил каждому по три года колонии общего режима, а также лишил их лейтенантских погон.

Помимо этого, потерпевший готовит иск для получения компенсации в размере миллиона рублей.

Приговор в отношении бывших оперативников огласили 23 ноября. Следствие и суд установили, что фигуранты избили в одном из кабинетов УМВД России по городу Орлу 35-летнего жителя, заставляя его признался в краже, которую он не совершал. Мужчины наносили потерпевшему удары руками и ногами.

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      Илона Палей
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