Заключенный не сумел увеличить пенис и сбежал из больницы

В Таиланде заключенный сбежал из больницы после неудачного увеличения пениса

В Таиланде совершил побег заключенный, который попал в больницу после неудачной попытки увеличить пенис. Об этом сообщает Pattaya Mail.

37-летний Танапат Майод по прозвищу Тор отбывал наказание за кражу. В тюрьме он решил самостоятельно увеличить пенис при помощи инъекции некоего вещества. Однако манипуляция пошла не по плану: половые органы воспалились, затем началось заражение крови. 6 декабря его доставили в больницу и прооперировали.

Ночью, через несколько дней после операции, Майоду удалось отпилить наручник напильником и сбежать из палаты, несмотря на присутствие двух охранников у двери. Просмотрев камеры наблюдения, полицейские пришли к выводу, что мужчина ушел через служебный вход и скрылся в лесистой местности рядом с больницей.

Полиция и администрация тюрьмы организовали масштабную поисковую операцию в окрестностях больницы. Спустя сутки беглеца нашли на крыше психиатрического корпуса, расположенного всего в нескольких десятков метров от здания хирургического отделения больницы.

Позднее жена Майода призналась, что пронесла напильник в палату после того, как муж пожаловался ей на тоску по семье и поделился мыслями о побеге.

Ранее сообщалось, что в США задержали последнего из четырех заключенных, которые совершили побег из тюрьмы в штате Джорджия и скрывались более месяца. Им помог приятель, который прорезал лаз в заграждении, состоявшем из двух сетчатых заборов.