Первый энергоблок российско-турецкой АЭС «Аккую» разрешили ввести в эксплуатацию

Росатом: первый энергоблок АЭС «Аккую» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Первый энергоблок российско-турецкой атомной электростанции (АЭС) «Аккую» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается в заявлении в Telegram-канале «Росатома».

По словам генерального директора «Аккую Нуклеар» Анастасии Зотеевой, выдача разрешения подтверждает, что компания выполнила все требования законодательства Турции и международных стандартов сооружения АЭС.

«Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — подчеркнула он. Отмечается, что далее начнется процедура получения лицензии на эксплуатацию энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор.

Во время переговоров в сентябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили энергетический проект АЭС «Аккую». Главы государств обсудили создание на турецкой территории газового хаба, который обеспечил бы поставки российского сырья в Европу и возместил бы транзит газа, утраченный в результате подрыва газопроводов «Северный поток».