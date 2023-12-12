Песков назвал поддержку россиянами Путина неопровержимым фактом

Пресс-секретарь Песков: поддержка россиянами Путина — неопровержимый факт

Поддержка россиянами президента страны Владимира Путина является неопровержимым фактом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что в мире есть те, кто поддерживает главу государства, а также есть те, кто действует наоборот. По его словам, это совершенно нормально, однако это не главное.

«Главное — то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в России. Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент», — сказал представитель Кремля.