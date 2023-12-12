Полиция Франции отпустила из-под стражи автора книги «99 франков» Бегбедера

Французская полиция отпустила из-под стражи писателя, публициста, автора книги «99 франков» Фредерика Бегбедера. Об этом сообщила Franceinfo.

В прокуратуре отметили, что писатель отвергает все обвинения.

Как утверждает источник, близкий к делу, заявительница и подозреваемый поддерживали отношения в течение нескольких месяцев. Более того, по его словам, отношения начались, когда женщине было 17 лет, пишет радиостанция.

Ранее стало известно, что заявление на 58-летнего прозаика подала молодая женщина. По ее словам, она вступила с Бегбедером в половую связь, однако позднее в ту же ночь произошла еще одна, уже без ее согласия.