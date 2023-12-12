Польша выслала россиянина по обвинению в шпионаже
Польша выслала россиянина по обвинению в шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами России. Об этом сообщает ТАСС.
«Агентство внутренней безопасности выявило гражданина Российской Федерации, в отношении которого имеются подозрения в сотрудничестве и связях со спецслужбами России», — приводится заявление польского Агентства внутренней безопасности республики.
В сообщении ведомства также отмечается, что гражданин России был выслан из Польши еще 1 декабря. Также, по заявлению агентства, за последние семь лет контрразведка Польши якобы «нейтрализовала более сотни шпионов из России и Белоруссии».
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже. Отмечается, что россиян задержали за «распространение пропагандистских материалов» частной военной компании (ЧВК) в Кракове и Варшаве.