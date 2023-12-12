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12:38, 12 декабря 2023Россия

Предложивший Путину баллотироваться рассказал о разговоре перед выдвижением

Герой РФ Жога заявил, что поговорил с Путиным перед его выдвижением в президенты

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Перед тем, как герой России Артем Жога предложил президенту России Владимиру Путину баллотироваться на новый срок, он успел переговорить с главой государства. О состоявшемся разговоре он рассказал главе Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину, сообщается в Telegram-канале руководителя ДНР.

Как заявил Жога, в состоявшейся перед выдвижением на новый срок беседе Путин задал ему много вопросов глобального характера и поговорил с ним о ходе интеграции ДНР.

«Поинтересовался, как мы вообще живем, как идет интеграция, законотворческая деятельность (...) и ответил на мой самый главный вопрос положительно, что вселило надежду, что справедливость восторжествует и мы доведем все это дело (СВО) до конца», — рассказал о разговоре с Путиным Жога.

8 декабря, после церемонии вручения звезд Героям России Жога попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что настало такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия.

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