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03:56, 12 декабря 2023Забота о себе

Психолог вычислила мужа-изменщика по одному сообщению из церкви

Психолог Саманта Грей вычислила измену мужа по одному неосторожному сообщению

Фото: Unsplash

Доцент кафедры клинической психологии Университета Индианаполиса Саманта Грей после 13 лет брака неожиданно узнала, что муж много лет изменял ей с 15 разными женщинами. Она рассказала изданию HuffPost, что вычислить ложь ей помогли социальные сети и одно неосторожное сообщение.

По словам Грей, муж прислал из очередной рабочей поездки сообщение, в котором восторженно рассказал, что сходил в церковь и ему очень понравилось выступление одной певицы. Грей решила тоже послушать исполнительницу, вбила ее имя в интернет и вскоре нашла в социальных сетях страницу церкви, где та выступала. Это, как вспомнила психолог, стало первым шагом к открытию правды об измене: оказалось, что девушка поет не в Северной Каролине, куда якобы уехал супруг в командировку, а в Теннесси. Посмотрев запись прямого эфира на странице церкви, Грей действительно заметила своего мужа, который стоял там и держал за руку другую женщину.

Я не ругалась с ним. Вместо этого стала частным детективом и начала расследование. Я просмотрела стопки почты, аккуратно сложенные на кухонном столе, в кабинете и у его кровати. Я обнаружила, что он открыл на мое имя несколько кредитных карт, о которых я не знала

Саманта Грейпсихолог
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Кроме того, Грей выяснила, что мужчина проводил праздники с семьей другой женщины, дарил подарки и посещал выставки, рестораны и концерты, в то время пока она оставалась на каникулах с двумя его дочерьми от первого брака. Больше всего женщину поразило, что муж ей врал годами и за это время успел сменить 15 любовниц. Собрав всю информацию, Грей отследила по GPS местонахождение изменщика, взяла в аренду машину и поехала в другой штат, где своими глазами убедилась в правдивости своих подозрений.

Пихолог призналась, что несмотря на все доказательства неверности, бывший супруг все же пытался убедить ее в обратном. Тем не менее женщина подала на развод, и до того как он был оформлен, случайно выяснилось, что ее бывший супруг и любовница стали родителями — медицинская страховая компания по ошибке внесла имя новорожденного в учетную запись Грей. Психолог заявила, что эта новость стала последней каплей, поскольку она много лет безуспешно пыталась забеременеть.

Чтобы преодолеть эмоциональный кризис, Грей прекратила все контакты с бывшим супругом, заблокировала его в социальных сетях и удалила все совместные фотографии. Спустя несколько лет она смогла найти нового партнера, хотя до сих пор испытывает проблемы с доверием.

Ранее мужчины и женщины, пережившие измену, рассказали на Reddit о главных тревожных звоночках, выдавших неверность партнеров. Многие вспомнили, что изменявшие им партнеры начинали слишком часто отлучаться из дома.

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      Екатерина Улитина
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