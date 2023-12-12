Психолог вычислила мужа-изменщика по одному сообщению из церкви

Психолог Саманта Грей вычислила измену мужа по одному неосторожному сообщению

Доцент кафедры клинической психологии Университета Индианаполиса Саманта Грей после 13 лет брака неожиданно узнала, что муж много лет изменял ей с 15 разными женщинами. Она рассказала изданию HuffPost, что вычислить ложь ей помогли социальные сети и одно неосторожное сообщение.

По словам Грей, муж прислал из очередной рабочей поездки сообщение, в котором восторженно рассказал, что сходил в церковь и ему очень понравилось выступление одной певицы. Грей решила тоже послушать исполнительницу, вбила ее имя в интернет и вскоре нашла в социальных сетях страницу церкви, где та выступала. Это, как вспомнила психолог, стало первым шагом к открытию правды об измене: оказалось, что девушка поет не в Северной Каролине, куда якобы уехал супруг в командировку, а в Теннесси. Посмотрев запись прямого эфира на странице церкви, Грей действительно заметила своего мужа, который стоял там и держал за руку другую женщину.

Я не ругалась с ним. Вместо этого стала частным детективом и начала расследование. Я просмотрела стопки почты, аккуратно сложенные на кухонном столе, в кабинете и у его кровати. Я обнаружила, что он открыл на мое имя несколько кредитных карт, о которых я не знала Саманта Грей психолог

Кроме того, Грей выяснила, что мужчина проводил праздники с семьей другой женщины, дарил подарки и посещал выставки, рестораны и концерты, в то время пока она оставалась на каникулах с двумя его дочерьми от первого брака. Больше всего женщину поразило, что муж ей врал годами и за это время успел сменить 15 любовниц. Собрав всю информацию, Грей отследила по GPS местонахождение изменщика, взяла в аренду машину и поехала в другой штат, где своими глазами убедилась в правдивости своих подозрений.

Пихолог призналась, что несмотря на все доказательства неверности, бывший супруг все же пытался убедить ее в обратном. Тем не менее женщина подала на развод, и до того как он был оформлен, случайно выяснилось, что ее бывший супруг и любовница стали родителями — медицинская страховая компания по ошибке внесла имя новорожденного в учетную запись Грей. Психолог заявила, что эта новость стала последней каплей, поскольку она много лет безуспешно пыталась забеременеть.

Чтобы преодолеть эмоциональный кризис, Грей прекратила все контакты с бывшим супругом, заблокировала его в социальных сетях и удалила все совместные фотографии. Спустя несколько лет она смогла найти нового партнера, хотя до сих пор испытывает проблемы с доверием.

Ранее мужчины и женщины, пережившие измену, рассказали на Reddit о главных тревожных звоночках, выдавших неверность партнеров. Многие вспомнили, что изменявшие им партнеры начинали слишком часто отлучаться из дома.