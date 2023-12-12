Пьяный россиянин ударил по голове полицейского из-за задержания

В Пензенской области мужчина ударил полицейского по голове после задержания

В Пензенской области возбудили дело в отношении 47-летнего мужчины, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 декабря россиянина доставили в полицейский отдел за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Он был недоволен задержанием и ударил своей головой по голове сотруднику МВД.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Отмечается, что ранее мужчина был судим за угрозы насилием и другие преступления.