Работница супер-яхты для миллиардеров раскрыла план на случай нападения пиратов

Daily Mail: стюардесса супер-яхты раскрыла план на случай нападения пиратов

Опытная работница супер-яхты для миллиардеров раскрыла план действий на случай нападения пиратов на судно. Ее советы публикует Daily Mail.

По словам 39-летней Жизель Асуэта, после посадки на борт в первую очередь нужно подыскать подходящее место, чтобы спрятаться при нападении. При этом стюардесса подчеркнула, что лучше и вовсе не пускать пиратов на борт, всячески этому препятствуя. К примеру, у некоторых яхт есть свои технологии защиты, не позволяющие посторонним подплывать близко.

Если нападающие все же оказались на яхте, Асуэта рекомендовала спрятаться, сидеть тихо и надеяться, что они найдут, что искали, и покинут борт. При этом бывают случаи, когда пиратам нужны не деньги и драгоценности, а заложники.

Несмотря на потенциальную опасность, девушка заметила, что очень любит свою работу, благодаря которой может много путешествовать и видеть красивые места.

Ранее эксперты компании Ritzy Charters провели исследование и озвучили стоимость самых дорогих яхт знаменитостей. На первом месте в рейтинге оказалась яхта The Rising Sun, которая принадлежит американскому продюсеру, руководителю киностудии и бизнесмену Дэвиду Геффену. В 2010 году она обошлась ему в 200 миллионов долларов, однако теперь ее стоимость поднялась до 590 миллионов долларов.