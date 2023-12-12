Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:52, 12 декабря 2023Путешествия

Работница супер-яхты для миллиардеров раскрыла план на случай нападения пиратов

Daily Mail: стюардесса супер-яхты раскрыла план на случай нападения пиратов

Фото: Arno Senoner / Unsplash

Опытная работница супер-яхты для миллиардеров раскрыла план действий на случай нападения пиратов на судно. Ее советы публикует Daily Mail.

По словам 39-летней Жизель Асуэта, после посадки на борт в первую очередь нужно подыскать подходящее место, чтобы спрятаться при нападении. При этом стюардесса подчеркнула, что лучше и вовсе не пускать пиратов на борт, всячески этому препятствуя. К примеру, у некоторых яхт есть свои технологии защиты, не позволяющие посторонним подплывать близко.

Материалы по теме:
Миллиардеры трущоб. Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Миллиардеры трущоб.Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
5 августа 2021
«Прожигают жизнь — и им хорошо» Как живут наследники самых богатых людей России
«Прожигают жизнь — и им хорошо»Как живут наследники самых богатых людей России
17 февраля 2021

Если нападающие все же оказались на яхте, Асуэта рекомендовала спрятаться, сидеть тихо и надеяться, что они найдут, что искали, и покинут борт. При этом бывают случаи, когда пиратам нужны не деньги и драгоценности, а заложники.

Несмотря на потенциальную опасность, девушка заметила, что очень любит свою работу, благодаря которой может много путешествовать и видеть красивые места.

Ранее эксперты компании Ritzy Charters провели исследование и озвучили стоимость самых дорогих яхт знаменитостей. На первом месте в рейтинге оказалась яхта The Rising Sun, которая принадлежит американскому продюсеру, руководителю киностудии и бизнесмену Дэвиду Геффену. В 2010 году она обошлась ему в 200 миллионов долларов, однако теперь ее стоимость поднялась до 590 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В США описали речь Зеленского в Сенате как «все тот же старый хлам»

      Мужчина пытался избавиться от тараканов и устроил взрыв в доме

      Недовольный счетами за электроэнергию пенсионер выстрелил в сотрудника компании

      Tesla пригрозила засудить владельцев Cybertruck

      Число голодающих в Африке достигнет рекорда

      На Украине назвали сроки принятия позволяющего запретить УПЦ закона

      На Москву надвигается циклон «Ваня». Столицу накроет аномальный снегопад и ждут колоссальные сугробы

      Сжегшие знакомого в 2010 году россияне предстанут перед судом

      США значительно расширили санкции за помощь России в обходе ограничений

      США ввели новые антироссийские санкции против 200 компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости