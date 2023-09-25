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20:33, 25 сентября 2023Путешествия

Озвучена стоимость самых дорогих яхт знаменитостей

Ritzy Charters: яхта продюсера Геффена обошлась ему в 200 миллионов долларов

Фото: TheYachtPhoto / Globallookpress.com

Эксперты компании Ritzy Charters провели исследование и озвучили стоимость самых дорогих яхт знаменитостей. Подборка опубликована на сайте британского таблоида The Sun.

На первом месте в рейтинге оказалась яхта The Rising Sun, которая принадлежит американскому продюсеру, руководителю киностудии и бизнесмену Дэвиду Геффену. В 2010 году она обошлась ему в 200 миллионов долларов, однако теперь ее стоимость поднялась до 590 миллионов долларов.

Отмечается, что на борту судна есть 82 каюты, в которых могут разместиться 18 гостей и 55 членов экипажа, а также баскетбольная площадка, винный погреб, кинотеатр, посадочная площадка для вертолета, спа и бассейн.

По данным издания, за прошедшие годы на яхте побывало много известных персон, в том числе актер Леонардо Ди Каприо, телеведущая Опра Уинфри, актриса Джулия Робертс, режиссер Стивен Спилберг и экс-президент США Барак Обама.

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Американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос владеет второй по стоимости яхтой в списке Ritzy Charters — Koru. Ее стоимость — примерно 500 миллионов долларов. Она считается самой большой парусной яхтой в мире и была построена специально для бизнесмена. Таблоид уточняет, что среди знаменитостей, отдыхавших на Koru, были певица Кэти Перри и актер Орландо Блум.

На третьем месте в рейтинге — яхта Eos, которая принадлежит французскому модельеру Диане фон Фюрстенберг и ее мужу — бизнесмену Барри Диллеру. Пара приобрела ее в 2009 году за 200 миллионов долларов.

Также в списке владельцев самых дорогих яхт, по данным экспертов Ritzy Charters, — итальянский модельер Джорджио Армани, британский певец Элтон Джон, американский гольфист Тайгер Вудс и британская писательница Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что десять самых богатых предпринимателей мира с января 2023 года разбогатели суммарно на 420,5 миллиарда долларов. Самым богатым человеком на планете по-прежнему остается американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

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    Марина Черняк
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