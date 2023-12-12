Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 12 декабря 2023Россия

Раскрыто завещание Жириновского

Экс-депутат ГД Власов: Жириновский завещал своим детям лишь 20 % состояния

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил своим детям лишь 20 процентов состояния. Об этом в интервью MK.RU заявил бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.

Как заявил Власов, являвшийся по мнению политолога Константина Калачева любимчиком Жириновского, еще десять процентов от состояния политик завещал Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР.

«Чтобы вы понимали, даже в своем завещании, Жириновский оставлял 70 % средств — партии», — раскрыл Власов получателя остальной доли состояния политика. Таким образом, каждому из троих детей Владимира Жириновского полагается лишь 6,6 процента состояния политика.

Кто еще может написать завещание, где ты своим троим детям оставляешь всего 20 %?

Василий Власов

Также Власов сообщил, что партии от Жириновского досталось около двух миллиардов рублей. «Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости – самую богатую и самую большую. Оставил около 2 млрд рублей», — сообщил бывший депутат.

Материалы по теме:
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
6 апреля 2022
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
6 апреля 2022

Экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет. Прощание с лидером партии прошло в Колонном зале Дома Союзов, политика отпели в храме Христа Спасителя, церемонию проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Мишустин предрек резкий рост доли дружественных стран в товарообороте России

      Россиянам рассказали о будущем цен на китайские авто

      Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

      Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

      Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

      Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости