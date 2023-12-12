Расстрелявшего два гражданских автомобиля военнослужащего ВСУ осудили пожизненно

Суд в ДНР дал пожизненный срок украинскому военному, расстрелявшему 2 автомобиля

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима 22-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Шалара, расстрелявшего два гражданских автомобиля с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Его признали виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года водитель 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вместе с другими военнослужащими обнаружил на дороге в Мариуполе гражданский микроавтобус и автомобиль, в которых были четыре человека. Выполняя ранее полученный приказ командира, Шалар расстрелял из автомата оба транспортных средства. В результате его действий никто из находившихся в них мирных жителей не выжил.