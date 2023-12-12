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08:10, 12 декабря 2023Экономика

В России выступили против найма уехавших граждан

Минтруд выступил против приема на работу россиян, уехавших за границу

Фото: Global Look Press

В России выступили против найма на работу релокантов. Об этом со ссылкой на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова сообщает газета «Известия».

По словам сотрудника ведомства, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами России «не допускается». В ведомстве объяснили такую рекомендацию тем, что сотрудничество с «заграничными удаленщиками» может привести к проблемам при уплате налогов, страховых взносов и обеспечении безопасности персонала.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда «Известиям», права и обязанности сотрудников и работодателей в рамках трудовых отношений могут в полной мере обеспечиваться только в пределах России. В других странах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, а также отличаются условия социального и медицинского страхования персонала. При этом с уехавшими за рубеж гражданами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), добавили в ведомстве.

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В апреле 2023 года в Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков. Он подразумевал для таких сотрудников ставку налога в 30 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год). Инициативу объяснили тем, что уехавшие граждане не тратят заработанные средства в России.

Позже документ отозвали — по словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, от идеи повысить НДФЛ отказались, чтобы не усиливать отток кадров за рубеж. В июле Совет Федерации одобрил закон о единой ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших россиян. Для сотрудников, работающих на российские организации в удаленном режиме, и фрилансеров она составит 13-15 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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