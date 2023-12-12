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11:56, 12 декабря 2023Экономика

Россиянам увеличат оплату сверхурочной работы благодаря сторожу из Кузбасса

В правительстве России одобрили расширение выплаты за сверхурочную работу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минтрудом России поправки в Трудовой кодекс (ТК) о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат. Об этом сообщают «Ведомости».

Как напоминают журналисты, законопроект был разработан после решения Конституционного суда (КС РФ) по жалобе сторожа из Кемеровской области. Мужчина, обратившийся в инстанцию, подсчитал, что получаемые им компенсационные выплаты не обеспечивают повышенную оплату работы в ночное время, и предложил исходить при их расчете из МРОТ, а не из его оклада, составляющего 3,2 тысячи рублей, как делает работодатель.

Поскольку действующая редакция статьи ТК, которую предлагается изменить, не предусматривает включение в сверхурочные компенсационных и стимулирующих выплат, их хотят включить туда с учетом фактических результатов труда — за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Благодаря этому, указывают авторы законопроекта, будут учтены применяемые работодателями различные системы оплаты труда, «в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем».

Ранее КС РФ постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты за работу в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника. Предписание законодателям устранить правовые пробелы в этом вопросе было вынесено по итогам рассмотрения жалобы четырех жительниц города Нерюнгри, работавших по выходным в бухгалтерии угледобывающей компании и уволенных по сокращению штата без оплаты накопленных за несколько лет сотен неоплаченных отгулов.

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      Дмитрий Воронин
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