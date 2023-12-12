Россиянин похитил украшенную электрогирляндой елку и попал на видео

Россиянин похитил у ресторана елку с электрогирляндой и попал на видео

В Томске полицейские задержали россиянина, похитившего установленную у ресторана искусственную елку с электрогирляндой. Ролик во вторник, 12 декабря, в своем Telegram-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как похититель спускается по ступенькам с украшенным деревом. В какой-то момент электричество отключается, елка гаснет. После чего похититель бежит прочь, прихватив дерево с собой. Злоумышленника быстро выявили полицейские. Им оказался 28-летний местный житель, который пояснил, что причиной поступка стало алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее стало известно, что бортпроводника российской авиакомпании задержали в московском аэропорту по подозрению в краже 10 литров алкоголя. Как уточнялось, мужчина вынес из воздушного судна почти все алкогольные напитки.