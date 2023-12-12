Россиянка больше года спаивала 16-летнюю дочь для освоения в чужом городе

Мать решила помочь дочери освоиться в Перми и спаивала ее больше года

Мать решила помочь дочери освоиться в Перми и спаивала ее больше года. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Женщина пояснила, что вместе с девочкой недавно переехала в Пермь. По ее словам, старшеклассница в чужом городе не могла освоиться и найти друзей. Тогда россиянка начала покупать дочери спиртные напитки и разрешала пить дома.

Пермские следователи заинтересовались этой семьей, когда нашли у них в квартире пропавшего подростка. Тогда их взяли на контроль и периодически составляли протоколы о правонарушении, однако это не остановило мать.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия.

Ранее сообщалось, что в Карпинске Свердловской области 47-летняя женщина выпрыгнула из квартиры на третьем этаже, чтобы спастись от обидчиц, которые ее избивали. Она полчаса пролежала на снегу перед тем, как ее увезли на скорой. Россиянку в тяжелом состоянии доставили в больницу.