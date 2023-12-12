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05:27, 12 декабря 2023Путешествия

Россиянка встретила Новый год в Китае и назвала его самым скучным за десять лет

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Россиянка побывала в Китае, встретила там Новый год и назвала его самым скучным за последние десять лет. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

Автор отзыва рассказала, что встречать 2020 год они с друзьями решили в Шэньчжэне. Сначала компания пошла смотреть салют из окна с видом на парк Window of the World, где собраны копии достопримечательностей мира.

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«Каково же было наше удивление, когда буквально через несколько залпов пиротехническое шоу закончилось, а зрители стали расходиться по домам!» — пожаловалась туристка.

После этого россияне поехали в центр города и зашли в бар. По словам читательницы портала, в заведениях собралось много нарядных иностранцев, но массовых гуляний не было. В полночь гости начали громко вести обратный отсчет до нуля, затем «закричали и заулюлюкали», но вскоре все стихло.

«Мы еще час гуляли по непразднично тихим улицам Шэнчжэня в поисках праздника, к которому можно было бы присоединиться, но безуспешно. Немного поболтали на лавочке в парке и поехали домой к другу есть оливье и пить шампанское», — расстроилась россиянка.

Ранее живущие за границей россияне рассказали о праздновании Нового года в других странах. Так, жительница Аргентины Юля Лав сообщила, что, несмотря на несвойственные для южноамериканской страны традиции, они с русскими друзьями совместно с Москвой загадывают желания и зажигают бенгальские огни.

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      Марина Черняк
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