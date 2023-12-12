Россиянок призвали отложить некоторые пластические операции

Пластический хирург Игорь Белый рассказал, что некоторые пластические операции, например блефаропластику, можно по показаниям делать и молодым людям. Однако с некоторыми операциями врач посоветовал не торопиться. Их специалист назвал в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Белого, некоторые операции подходят и для молодых женщин. В частности, он обратил внимание на то, что у некоторых людей даже в молодом возрасте могут быть асимметрия лица, нависшие веки или жир на подбородке. Справиться с такими проблемами не помогают косметологические методы, заявил пластический хирург. Кроме того, иногда молодые женщины, у которых есть дети и которые прошли грудное вскармливание, делают маммопластику.

В более зрелом возрасте все отчетливее проявляются признаки старения: птоз, потеря упругости кожи, мешки под глазами. Продлить молодость в этом случае также помогают пластические операции, в частности — подтяжки Игорь Белый пластический хирург

Однако, заверил пластический хирург, есть операции, с которыми не стоит торопиться. Например, СМАС-подтяжка лица редко показана пациентам моложе 40 лет.

Также не стоит торопиться менять форму или размер груди, если планируются беременности. Иначе операцию придется повторять после родов Игорь Белый пластический хирург

То же самое касается абдоминопластики — операции на животе, заверил специалист. «Напомню: для каждой операции свои показания и свой возраст. У каждого человека они индивидуальны», — подытожил Белый.

Ранее пластический хирург Иван Юрченко рассказал об операциях, портящих внешность. В частности, плачевный результат можно ожидать после блефаропластики, во время которой пациенту убрали чрезмерное количество кожи.