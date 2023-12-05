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11:01, 5 декабря 2023Забота о себе

Хирург перечислил портящие внешность пластические операции

Фото: Günter Valda / Unsplash

Некоторые люди, стремясь выглядеть молодо, прибегают к гиперкоррекции внешности с помощью операций, рассказал пластический хирург Иван Юрченко. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил пластические операции, которые могут испортить внешность человека.

По словам Юрченко, плачевный результат можно ожидать после блефаропластики, во время которой пациенту убрали чрезмерное количество кожи. «Через пять-десять лет из-за отсутствия жировой ткани глаза начнут "проваливаться", становиться глубоко посаженными, что визуально добавляет возраст», — объяснил пластический хирург.

То же самое может произойти и после липосакции подбородка. Юрченко напомнил, что за появление второго подбородка отвечает не только подкожный жир, но и множество других анатомических особенностей (например, строение челюсти — прим. «Ленты.ру»). Поэтому липосакция без учета всех нюансов приведет к оголению подкожных мышц шеи. Из-за этого появятся морщины и бугры.

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Чтобы избежать неприятных последствий операций, необходимо оценивать работу хирурга в долгосрочной перспективе.

Желание получить эстетический результат во что бы то ни стало может привести к проблемам со здоровьем. Так, в случае с ринопластикой не стоит руководствоваться только желанием уменьшить нос: это грозит проблемами с дыханием, а как следствие — ухудшением сна, чувством разбитости, головными болями и храпом

Иван Юрченкопластический хирург

Напоследок Юрченко посоветовал избегать хирургов, которые продвигают различные «авторские методики». Собеседник «Ленты.ру» заверил, что чаще всего работа специалистов, которые гонятся за маркетинговыми уловками, будет иметь печальные последствия.

Ранее пластический хирург Василиса Перушкина назвала второй подбородок признаком опасных заболеваний. В частности, он может появляться при сахарном диабете.

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      Вера Владзиевская
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