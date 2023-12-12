Уехавший в Аргентину россиянин рассказал о любви местных к коммунизму и СССР

«Лента.ру»: россиянин переехал в Аргентину и нашел у аргентинцев русские корни

Россиянин переехал с семьей в Аргентину и удивился культурным связям двух стран. Об этом он рассказал в статье для «Ленты.ру».

Уехавший из Москвы в Буэнос-Айрес Егор живет в Аргентине уже почти полтора года. Постепенно исследуя новую страну, он обнаружил, что часть ее населения имеет русские корни. «Последняя большая волна иммиграции из России в Аргентину была белогвардейской, они оставили очень большой культурный след. Взять хоть ресторан "Самовар Распутина"», — рассказал Егор «Ленте.ру». По его словам, 15 процентов населения Аргентины так или иначе имеют корни на территориях, которые когда-то принадлежали Российской империи.

При этом насчет России у аргентинцев бывают разные мнения, однако они, по словам Егора, с почтением относятся к ее советскому прошлому и революционной истории. Например, в университетах изучают теоретика анархизма Михаила Бакунина и идеологов коммунизма из СССР. Встречаются аргентинцы, которые также восторгаются Советским Союзом.

Егор утверждает, что чаще всего Россия в представлении аргентинцев — это абсолютно сказочная страна, где живут Распутин и сказочные щелкунчики, а на Красной площади стоит собор Василия Блаженного будто Диснеевский замок. Самая современная ассоциация аргентинцев с Россией — это Чемпионат мира по футболу 2018-го года.

Ранее переехавший во Вьетнам россиянин рассказал о своем путешествии, в ходе которого ему пришлось побывать в Таджикистане и Узбекистане. Он описал гостиницу в Душанбе фразой «как после бомбежки» и добавил, что смог остановиться лишь в третьем месте размещения из-за неприемлемых условий.