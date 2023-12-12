Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 12 декабря 2023Мир

Сенат США высказался о требовании к следующему главе НАТО

В Сенат США внесли резолюцию с требованием к следующему главе НАТО

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Следующий генеральный секретарь НАТО должен быть гражданином страны, которая выполняет требования альянса по расходам на оборону объединения. Об этом говорится в резолюции, внесенной в Конгресс членом Республиканской партии Джинн Шейхин. «Лента.ру» ознакомилась с текстом документа.

Резолюция с названием «Высоко оценивая принятие Организацией Североатлантического договора региональных планов и призывая союзников согласовать ресурсы» посвящена целому ряду проблем, с которым столкнулся альянс. В документе речь идет, в частности, об обязательствах государств-членов НАТО относительно объема финансирования альянса, который составляет два процента от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, участвующей в объединении.

«В то время как три члена НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2 процента от ВВП в 2014 году, НАТО сообщает, что по состоянию на июль 2023 года 11 союзников достигли целевого показателя в 2 процента. (...) 19 членов НАТО планируют достичь или превысить целевой показатель расходов НАТО на оборону в размере 2 процентов ВВП к 2024 году, а еще у семи членов, как сообщается, есть планы по достижению целевого показателя в период с 2025 по 2030 год», — уточняется в резолюции.

Шейхин подчеркнула, что Сенат США «высоко оценивает» участников альянса, которым удалось выполнить вышеуказанное обязательство. Более того, в резолюции предлагается способ стимулировать союзников по НАТО достичь целевого показателя расходов на оборону.

Сенат (...) рекомендует, чтобы следующий генеральный секретарь НАТО был выбран из страны-члена, которая выполнила или имеет надежный план по выполнению 2-процентного обязательства по расходам на оборону

текст резолюции

4 июля стало известно, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Они должны увидеть, что это действительно бесполезно» Чешский генерал призвал к запугиванию России во избежание войны

      МВД выступило против возвращения штрафа за превышение средней скорости

      США решили отказаться от российского урана

      Российский игрок НХЛ рассказал о недостающих вещах из России

      Россиянка решила спасти двух детей из горящей квартиры и сбросила их из окна

      58-летняя популярная актриса показала фигуру в купальнике с глубоким декольте

      Интерес ВСУ к левому берегу Днепра объяснили

      Немецкие компании попросили власти компенсировать инвестиции в Россию

      В Совфеде ответили на слова начальника Генштаба Чехии о войне с Россией

      Матвиенко выступила против единой идеологии в Конституции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости