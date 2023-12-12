Сенат США высказался о требовании к следующему главе НАТО

В Сенат США внесли резолюцию с требованием к следующему главе НАТО

Следующий генеральный секретарь НАТО должен быть гражданином страны, которая выполняет требования альянса по расходам на оборону объединения. Об этом говорится в резолюции, внесенной в Конгресс членом Республиканской партии Джинн Шейхин. «Лента.ру» ознакомилась с текстом документа.

Резолюция с названием «Высоко оценивая принятие Организацией Североатлантического договора региональных планов и призывая союзников согласовать ресурсы» посвящена целому ряду проблем, с которым столкнулся альянс. В документе речь идет, в частности, об обязательствах государств-членов НАТО относительно объема финансирования альянса, который составляет два процента от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, участвующей в объединении.

«В то время как три члена НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2 процента от ВВП в 2014 году, НАТО сообщает, что по состоянию на июль 2023 года 11 союзников достигли целевого показателя в 2 процента. (...) 19 членов НАТО планируют достичь или превысить целевой показатель расходов НАТО на оборону в размере 2 процентов ВВП к 2024 году, а еще у семи членов, как сообщается, есть планы по достижению целевого показателя в период с 2025 по 2030 год», — уточняется в резолюции.

Шейхин подчеркнула, что Сенат США «высоко оценивает» участников альянса, которым удалось выполнить вышеуказанное обязательство. Более того, в резолюции предлагается способ стимулировать союзников по НАТО достичь целевого показателя расходов на оборону.

Сенат (...) рекомендует, чтобы следующий генеральный секретарь НАТО был выбран из страны-члена, которая выполнила или имеет надежный план по выполнению 2-процентного обязательства по расходам на оборону текст резолюции

4 июля стало известно, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года.