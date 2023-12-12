Сидевшая с пьяной женщиной в самолете пассажирка пожаловалась на рвоту на сумках

Пассажирка American Airlines пожаловалась на рвоту на сумке и захотела извинений

Пассажирка American Airlines оказалась в самолете рядом с пьяной женщиной, которую стошнило на ее вещи, и потребовала извинений от авиакомпании. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что Николь Шрайб летела из Нью-Йорка в Майами, а на сиденье перед ней сидела попутчица в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе полета указанной женщине стало плохо, она попросила стюардессу о помощи. Шрайб решила, что пассажирку стошнило в специальный пакет, однако после полета она обнаружила рвоту на своих сумках, лежавших под передним креслом.

Стюардессы отказались помогать Николь очистить вещи, а авиакомпания предложила ей компенсацию в размере 50 долларов (4,5 тысячи рублей). В American Airlines заявили, что не несут ответственность за действия клиентов. Получив такой ответ, Шрайб опубликовала жалобу в соцсетях и захотела извинений от перевозчика. По ее мнению, они не должны были пускать на борт пьяного человека.

Ранее двух пассажиров сняли с рейса канадской авиакомпании Air Canada за то, что они отказались сидеть в покрытых рвотой креслах. Инцидент произошел в самолете, летевшем из Лас-Вегаса (США) в Монреаль (Канада).