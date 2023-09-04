Пассажиров выгнали из самолета за отказ сидеть в покрытых рвотой креслах

Пассажиров сняли с рейса Air Canada за отказ сидеть в покрытых рвотой креслах

Двух пассажиров сняли с рейса канадской авиакомпании Air Canada за то, что они отказались сидеть в покрытых рвотой креслах. Подробностями истории поделилось издание Insider.

По данным источника, инцидент произошел в самолете, летевшем из Лас-Вегаса (США) в Монреаль (Канада). Очевидица происшествия Сьюзан Бенсон написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что стюардесса извинилась перед пассажирами, но объяснила, что рейс переполнен, поэтому предложить другие места им не могут. По ее словам, мужчине и двум женщинам, кресла которых оказались грязными, выдали одеяла и несколько салфеток.

Однако после того, как пассажиры уже сели, к ним подошел пилот. Он сказал, что они могут покинуть самолет самостоятельно или их выведет охрана за то, что они якобы были грубы со стюардессой. Бенсон написала, что позже пилот вернулся в переднюю часть самолета, а двух женщин вывели из самолета. Свидетельница также отметила, что она пожаловалась в авиакомпанию и предала инцидент огласке в соцсетях.

Ранее пассажиру европейской авиакомпании Air France пришлось провести весь полет в луже крови, которую забыли вытереть уборщики после инцидента на предыдущем рейсе. Журналист из Бейрута Хабиб Баттах рассказал, что он использовал целую пачку влажных салфеток, чтобы «избавиться от этого ужаса». По его словам, только один бортпроводник извинился за ситуацию, остальные же никак на нее не отреагировали.