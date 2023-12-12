В России назвали процент авто со скрученным пробегом

Исследование «Авто.ру»: у каждого десятого авто частных продавцов скручен пробег

Порядка 7 процентов легковых автомобилей в России имеют расхождения в пробеге. Исследователи «Авто.ру» выяснили, что у частных продавцов скрученных пробег встречается почти на каждой десятой машине. Значительно лучше ситуация у диллеров: там всего 2 процента таких авто.

«В России разрабатывают законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за скручивание пробега на продаваемых автомобилях. Возможное наказание за скручивание пробега — от 100 до 300 тысяч рублей, — напомнили исследователи. — По данным отчетов "Авто.ру", около 7 процентов всех легковых автомобилей в России имеют расхождения в пробеге».

Исследователи рассказали, что среди среди частных продавцов 9 процентов транспортных средств имеют скрученный пробег. При покупке авто у дилеров вероятность приобрести автомобиль со скрученным пробегом уменьшается до 2 процентов.

Ранее сообщалось, что в России ведется разработка законопроекта, согласно которому предлагается сажать в тюрьму за скручивание пробега. Уголовную ответственность предлагается ввести за повторное скручивание пробега. За такое нарушение будут наказывать сроком от одного до трех лет, также предусмотрены исправительные работы.