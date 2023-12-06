В России захотели сажать в тюрьму за скрученный пробег

Глава РОАД Подщеколдин: разрабатывается проект о наказании за скрученный пробег

В России ведется разработка законопроекта, согласно которому предлагается сажать в тюрьму за скручивание пробега. Об этом заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, пишет «Авто Mail.ru».

«Мы хотим, чтобы показания пробега вносили дилеры при обслуживании автомобилей, страховые компании, то есть точек, где делается обязательная отметка [по пробегу], было больше. Возможное наказание за скручивание пробега — от 100 до 300 тысяч рублей, потому что сейчас примерно такой средний размер ущерба при мухлеже с пробегом», — сказал он.

Уголовную ответственность предлагается ввести за повторное скручивание пробега. За такое нарушение будут наказывать сроком от одного до трех лет, также предусмотрены исправительные работы.

РОАД, по словам Подщеколдина, участвует в разработке законопроекта и работает с властями, которые должны будут инициировать изменения в этой области. Соответствующие поправки планируется внести в Административный и Уголовный кодексы, а также в правила регистрации транспортных средств. Кроме того, для этого будет необходимо сформировать приказы МВД и Федеральной таможенной службы.

Ранее россиянам назвали способы узнать настоящий пробег подержанного авто. Один из методов — осмотр цифр на механическом приборе. Если они стоят неровно и как будто «прыгают» относительно друг друга, то это верный признак вмешательства. На цифровых приборах определить это труднее.