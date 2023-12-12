Собчак рассказала об обмороке от одной особенности популярной у россиян страны

Ксения Собчак рассказала об обмороке из-за вегетарианского фестиваля в Таиланде

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала одну особенность Таиланда, которая ее удивила. В новом видео, доступном на YouTube, она рассказала, что впервые в жизни упала в обморок из-за вегетарианского фестиваля в популярной у россиян стране.

«Я эту дату запомню навсегда — 10 октября 2010 года я была здесь, в Таиланде, на Пхукете. И я впервые в жизни упала в обморок, ходила потом с огромной шишкой», — высказалась Собчак о первом опыте посещения вегетарианского фестиваля.

Журналистка вспомнила, что ей «как несведущему лоху-туристу» принесли красивое приглашение на фестиваль и попросили одеться во все белое. «Я думала: боже мой, как же я люблю эту вегетарианскую еду, иду с ощущением того, что наконец-таки все манго города будет мое», — добавила она.

В итоге, как отметила телеведущая, вегетарианским фестивалем в Таиланде оказалась ритуальная церемония, где люди впадают в транс и «начинают херачить себе ножами по языку, вставлять какие-то шины в рот, протыкать себе всевозможные отверстия в лице». «И происходит это каждый год как некое действие, показывающее твой героизм», — заключила она.

Ранее Собчак назвала особенность Израиля, которая ее раздражает. Журналистка призналась, что ей не нравится множество праздников и дополнительных выходных, так как она часто приезжает в эту страну по рабочим вопросам.