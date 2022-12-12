Собчак назвала раздражающую ее особенность Израиля

Телеведущая Собчак заявила, что в Израиле ее раздражают постоянные праздники

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что в Израиле ее раздражает множество праздников и дополнительных выходных. Эту особенность страны она назвала, беседуя с эмигрировавшим в Израиль комиком Михаилом Шацем (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента). Видео опубликовано на YouTube.

Собчак рассказала, что часто ездит в Израиль в командировки, и добавила, что в этой стране живут многие ее друзья. «Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто», — поделилась журналистка.

Шац согласился с ней и отметил, что в Израиле зачастую сталкивается с тем, что решение какой-либо проблемы откладывают из-за праздников. По мнению комика, такой уклад отражает жизнелюбие местных жителей. «Это непривычно. Но, с другой стороны, знаешь, ты очень проникаешься этим всем», — заключил он.

В ноябре мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие у телеведущей израильского гражданства. Перед этим медиаменеджер Тина Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак. Согласно снимку, документ был выдан в сентябре 2022 года.

Ранее в соцсетях и СМИ неоднократно появлялись утверждения о наличии у Собчак гражданства Израиля. В марте журналистка заявила, что у нее есть только российский паспорт. В мае 2021 года ведущая также назвала ложью сообщения о наличии у нее израильского гражданства.