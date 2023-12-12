Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Брянска

Мурашко: пострадавшие в результате стрельбы в брянской гимназии дети стабильны

Дети, пострадавшие при стрельбе в гимназии №5 в Брянске, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 12 декабря, передает РИА Новости.

Он отметил, что медики уже провели все необходимые оперативные вмешательства, дети продолжают получать лечение. «Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет», — подчеркнул Мурашко.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось. По одной из версий, на отчаянный шаг россиянка решилась из-за травли со стороны одноклассников.

Против отца устроившей стрельбу восьмиклассницы возбудили дело по статье 224 («Небрежное хранение оружия») УК РФ.