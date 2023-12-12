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06:29, 12 декабря 2023Наука и техника

Стало известно о переносе первого пуска американского Vulcan Centaur

SpaceNews: первый пуск ракеты Vulcan Centaur может быть перенесен на январь

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первый пуск американской перспективной ракеты Vulcan может быть перенесен на начало января. Об этом SpaceNews стало известно из сообщения гендиректора United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно в сети микроблогов X.

По словам руководителя компании, в ходе последнего испытания носителя сработала автоматика, не позволившая включиться двигателям первой ступени. Бруно отметил, что обычные проблемы возникли с наземным оборудованием, тогда как системы самой ракеты сработали хорошо.

Глава ULA добавил, что если Vulcan Centaur не полетит в декабре, то следующее окно для ее запуска откроется 8 января.

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В октябре ULA заявила, что первый пуск ракеты Vulcan Centaur состоится 24 декабря.

В январе первая ступень ракеты Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде.

Перспективная ракета Vulcan Centaur должна заменить носитель Atlas 5. Первая оснащена американским двигателем BE-4, вторая — российским РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan Centaur, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан.

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      Иван Потапов
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