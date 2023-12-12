Стало известно о переносе первого пуска американского Vulcan Centaur

SpaceNews: первый пуск ракеты Vulcan Centaur может быть перенесен на январь

Первый пуск американской перспективной ракеты Vulcan может быть перенесен на начало января. Об этом SpaceNews стало известно из сообщения гендиректора United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно в сети микроблогов X.

По словам руководителя компании, в ходе последнего испытания носителя сработала автоматика, не позволившая включиться двигателям первой ступени. Бруно отметил, что обычные проблемы возникли с наземным оборудованием, тогда как системы самой ракеты сработали хорошо.

Глава ULA добавил, что если Vulcan Centaur не полетит в декабре, то следующее окно для ее запуска откроется 8 января.

В октябре ULA заявила, что первый пуск ракеты Vulcan Centaur состоится 24 декабря.

В январе первая ступень ракеты Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде.

Перспективная ракета Vulcan Centaur должна заменить носитель Atlas 5. Первая оснащена американским двигателем BE-4, вторая — российским РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan Centaur, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан.