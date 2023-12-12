Турист надругался над девочкой-подростком в туалете ночного клуба и сел в тюрьму

Французский турист сел в тюрьму на пять лет за то, что надругался над несовершеннолетней в туалете ночного клуба. Подробностями истории делится издание Times of Malta.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. 51-летний Лионель Се из Франции отдыхал в ночном клубе на Мальте и положил глаз на 16-летнюю девочку. Мужчина затащил ее в туалет и снял с нее одежду, после чего разделся и начал трогать подростка в интимных местах.

Уточняется, что злоумышленника удалось вовремя остановить: ему помешал друг девочки, который пытался ворваться в уборную и непрерывно стучал в дверь.

Суд над Се завершился в декабре 2023-го. Француза признали виновным в сексуальных домогательствах и удерживании девочки против ее воли. Туриста приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы, кроме того, его обязали выплатить 5,1 тысячи евро судебных издержек.

Ранее сообщалось, что официант изнасиловал туристку на борту круизного лайнера, следовавшего на Майорку. Иностранка добровольно пустила его в свою каюту, но отказалась заниматься сексом без презерватива, и тогда злоумышленник над ней надругался.