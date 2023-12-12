В Кремле заявили о заинтересованности в развитии отношений с Аргентиной

Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной

Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной и будет концентрироваться на общих интереса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у России со многими странами есть общие интересы в плане участия в интеграционных процессах, в том числе и с Аргентиной. Он также отметил, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до выборов, однако сейчас они корректируются.

«Аргентина может развивать свои отношения с другими третьими странами, это суверенная страна и это ее суверенное право. До тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам», — добавил Песков.

Ранее посол России Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея и передал ему поздравления от имени руководства страны, выразив надежду на продолжение сотрудничества. Дипломат пожелал новому лидеру страны стойкости и успехов перед лицом стоящих перед Аргентиной вызовов.