В Москве раскрыли схему торговли детьми

RT: в Москве силовики обнаружили черный рынок по торговле детьми

В Москве силовики раскрыли схему торговли детьми. Как рассказали RT в Следственном комитете, работа черного рынка была построена на деятельности благотворительных фондов.

По предварительным данным, сотрудники этих фондов приглашали беременных в Москву, обещая провести обследования, с помощью которых женщины смогут получить медицинское заключение о патологиях, что позволит им сделать аборт на поздних сроках.

Отмечается, что женщины тратили почти все свои деньги. Тогда сотрудники фондов знакомили их с деятельностью Натальи Патоки — основательницы женского приюта, которая, вероятно, помогала «матери» 15 детей Юлии Логиновой с усыновлением.

Патока убеждала женщин рожать, после чего вместе с Логиновой забирала оставленных в приюте детей. По некоторым данным, речь идет как минимум о 13 детях.

17 сентября в Москве задержали 47-летнюю мать 15 детей по подозрению в подделке документов о родстве некоторых из них. Как сообщили в столичной прокуратуре, согласно документам, предоставленным обвиняемой, пятеро детей, родившихся с 2015 по 2019 год, приходятся ей родными. Однако прокуроры выяснили, что в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не может рожать. Кроме того, в качестве соучастницы была задержана 44-летняя глава приюта для женщин в трудных ситуациях — Патока. Позднее выяснилось, что она сама является многодетной матерью.