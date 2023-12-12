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21:00, 12 декабря 2023Среда обитания

В работе устройств «Яндекс» произошел массовый сбой

Пользователи умных устройств «Яндекс» массово пожаловались на сбой в их работе

Фото: «Яндекс»

В работе устройств «Яндекса» для умного дома произошел массовый сбой вечером во вторник, 12 декабря. Об этом сообщил администратор страницы компании во «ВКонтакте», отвечая на комментарий одного из пользователей.

В пресс-службе компании ТАСС подтвердили, что у некоторых пользователей возникли кратковременные трудности в управлении устройствами. Стало известно, что проблемы наблюдались в основном в Москве и Минске.

«У некоторых пользователей возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома по Wi-Fi», — сказали в «Яндексе».

Позже в ИТ-компании ТАСС сообщили, что все устройства «Яндекса» работают штатно.

В начале октября владельцы гаджетов Xiaomi из России и Белоруссии начали жаловаться на проблемы в работе устройств.

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      Анастасия Алимпиева
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