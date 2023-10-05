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12:26, 5 октября 2023Наука и техника

В работе гаджетов Xiaomi в России произошел сбой. Что стало причиной неполадок?

Пользователи Xiaomi из России столкнулись со сбоем в работе устройств

Фото: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images

В начале октября владельцы гаджетов Xiaomi из России и Белоруссии начали жаловаться на проблемы в работе устройств. Обладатели роботов-пылесосов, чайников, лампочек, роутеров, камер, дверных звонков и прочих девайсов умного дома не могли пользоваться устройствами в обычном режиме.

Наибольшее количество сообщений об ошибках появилось вечером 4 октября. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других российских городов испытывали проблемы со входом в приложение и управлением гаджетами. Также россияне не могли зайти в личный кабинет на сайте Xiaomi. Попытки перезагрузить или переустановить софт, активировать VPN ни к чему не привели. К утру 5 октября проблему частично исправили.

Xiaomi — один из лидеров рынка устройств умного дома в России

В компании подтвердили факт сбоя

Среди версий массовых неполадок в работе экосистемы называли в том числе возможную блокировку серверов Xiaomi Роскомнадзором. Однако в ведомстве заявили, что регулятор не блокирует на территории РФ никакие зарубежные сервисы.

Вечером 4 октября в китайской корпорации подтвердили, что наблюдают проблемы со своей стороны. «Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста», — ответили пользователям в российском представительстве компании.

Фото: CookieWei / Shutterstock / Fotodom

Проблема могла быть связана с российскими серверами Xiaomi

Многие пользователи отмечали, что сбой произошел с оборудованием, произведенным и импортированном непосредственно для России. Это объясняется тем, что не работали девайсы, подключенные через российские серверы. При этом гаджеты, связанные с экосистемой через китайские серверы, по больше части функционировали нормально.

С серверами в Китае могут работать только те девайсы, которые были произведены для местного рынка — российское оборудование к ним подключить нельзя

В России работа сервисов и гаджетов Xiaomi построена на взаимодействии с локальным Content Delivery Network (CDN) — сетевой инфраструктурой, позволяющей оптимизировать доставку и дистрибуцию содержимого. CDN предлагает более быстрый доступ к данным и также устойчива к DDoS-атакам. Однако крупных CDN всего несколько десятков, поэтому при блокировке или сбоях в системе может не работать вся инфраструктура сразу.

Фото: Gabo_Arts / Shutterstock / Fotodom

Устройства Xiaomi сильно зависят от серверов

Большая часть гаджетов Xiaomi — умные камеры, пылесосы, дверные звонки, умные весы — не работает или ограниченно функционирует без связи со сторонним сервером. Через удаленное подключение девайсы делятся данными, взаимодействуют с другой техникой, осуществляют обновление прошивки.

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Причины произошедшего в компании пока не комментировали, поэтому нельзя назвать точную причину массового сбоя. По словам руководителя отдела развития корпоративного мессенджера Compass Федора Чернова, недоработка Xiaomi заключается в том, что фирма не дает ясности о происходящем. «Если в компании произошла авария, которая влияет на работоспособность сервисов, необходимо в режиме реального времени вводить людей в курс дела», — считает специалист.

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    Андрей Ставицкий
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