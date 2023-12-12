В России назвали причины увеличения сроков поставки автозапчастей

«Известия»: сверхзадержки поставок запчастей в основном касаются люксовых авто

Рекордные сроки ожидания поставок запчастей в России в основном касаются люксовых автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей, рассказал «Известиям» основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев.

По словам эксперта, более чем в двух третях случаев речь идет о ремонте машин по КАСКО, в то время как источники издания сообщали, что на фоне указанной тенденции работы по ОСАГО не успевают провести в положенный по закону месячный срок.

Отмечается, что значительно выросшие из-за санкций сроки ожидания импортных автозапчастей стали достигать полутора лет. Говоря о причинах столь значительного увеличения сроков поставок, эксперты подчеркивают, что решить проблему можно, разрешив использовать б/у детали. Введение соответствующей опции на законодательном уровне обсуждается в текущем году.

Зампред Банка России Филипп Габуния ранее отмечал, что причиной подготовки поправок стали длительные поставки комплектующих, из-за которых страховщики не успевают выполнить ремонт. В первую очередь допустить к ремонту планируют запчасти, которые чаще всего страдают в ДТП, но при этом не влияют на безопасность: крылья, бамперы и капоты.

В течение 2023 года стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту в России выросла от 7 до 17 процентов, следует из приводившейся в начале декабря оценки сервиса «Дром» и Российского союза автостраховщиков.