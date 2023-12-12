В России назвали вандализмом примотанную скотчем к памятнику Конституцию

В Екатеринбурге неизвестные примотали Конституцию скотчем к памятнику

В Екатеринбурге неизвестные примотали Конституцию России скотчем к памятнику основателям города. Об этом сообщает «Подъем».

Макет в виде огромной книги Конституции был примотан к основанию памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В администрации отметили, что коммунальщики уберут инсталляцию, так как к памятникам нельзя ничего прикреплять.

«Чтобы в городе где-то куда-то книгу примотать, это не нужно согласовывать. Ее будут убирать, потому что к памятникам ничего клеить нельзя, это называется акт вандализма. Скорее всего, в ближайшее время, когда специалисты выйдут на уборку города, они, конечно же, все это уберут», — пояснили в местной администрации.

Ранее в Ростове-на-Дону памятник барону Петру Врангелю, боровшемуся с советской властью в годы Гражданской войны, снесли менее чем через два месяца после открытия. Монумент был установлен на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III.