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18:41, 12 декабря 2023Россия

В России задумались о введении уроков арабского языка в школах

Рособрнадзор и Минпросвещения изучат востребованность арабского языка в школах

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Рособрнадзор и Минпросвещения задумались о введении уроков арабского языка в школах и начали изучать их необходимость. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, пишет ТАСС.

«Мы уже запустили с министерством просвещения процесс мониторинга востребованности языка — в каких субъектах, в каких школах есть запрос на арабский язык, в каких высших учебных учреждениях уже готовят преподавателей арабского языка», — сказал он.

Музаев добавил, что Министерство образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразило готовность оказать помощь по внедрению арабского языка в российское образование. Он также подчеркнул, что Рособрнадзор уже получал соответствующие обращение от Духовного управления мусульман.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых не знают языка республики. По его мнению, у поколения, которое не разговаривает на чеченском языке, нет будущего. При этом политик подчеркнул, что регион проводит большую работу по популяризации родного языка.

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      Константин Лысяков
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