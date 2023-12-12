В России захотели снизить возраст досрочного выхода на пенсию

«Известия»: в Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Об этом пишут «Известия».

Документом предлагается установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин. Сейчас этот показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин.

Возраст, при котором можно выйти на досрочную пенсию, не изменится — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

По мнению депутатов, такая мера будет стимулировать стремление работать по официальному договору у большего числа граждан. Предполагается, что удастся вывести из «серой» зоны около 50 процентов зарплат россиян.