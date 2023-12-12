В российской больнице замерзающим в палатах пациентам помогли советом

В больнице № 20 Екатеринбурга предложили замерзающим пациентам согреваться самим

Администрация центральной городской больницы номер 20 Екатеринбурга предложила замерзающим в палатах пациентам самим позаботиться о том, как согреваться. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным российского портала, при температуре воздуха в минус тридцать в части районов города отключилось отопление, а в больнице не хватает теплых одеял. Обогреватели пациентам также не выдают. Попала ли больница под отключение или температура в палатах снизилась из-за нагрузки на котельную, не уточняется.

В администрации больницы признали факты из жалоб пациентов и отсутствие возможности помочь. Пациентам предложили терпеть и дали совет — попросить родственников привозить теплые вещи.

«Здание отапливается от центральной котельной, своей не имеет, персонал больницы просит пациентов набраться терпения и по возможности попросить близких привезти теплые вещи», — цитирует издание слова представителя медицинского учреждения.

При этом сами пациенты сообщают, что совет поступил им в иной, более грубой форме. «Сказали: одеял не хватает, вот как хотите, так и терпите», — пожаловалась одна из пациенток.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей другого региона — Тюменской области -- остались без тепла и света в 40-градусный мороз.