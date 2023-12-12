В Словакии заявили о долгом пути Украины в ЕС

МИД Словакии потребовал равного отношения к Украине и другим кандидатам в ЕС

Министерство иностранных дел Словакии потребовало равного отношения к Украине и другим странам, претендующим на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

МИД республики заявил, что Украину ждет «долгий и тернистый путь» вместе с другими кандидатами в члены ЕС.

«Словакия поддерживает Украину в ее усилиях по реализации рекомендаций для процесса вступления в Европейский союз, при этом условия должны быть одинаковыми для всех стран-кандидатов», — сообщила пресс-службы ведомства.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также подчеркнул необходимость мирного решения конфликта на Украине и принятия всех необходимых для этого мер.

Ранее Бланар заявил, что не может представить Украину в ЕС. По его словам, потенциальное членство республики в сообществе «очень-очень далеко».