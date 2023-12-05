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14:33, 5 декабря 2023Мир

Глава МИД Словакии заявил о невозможности представить Украину в ЕС

Глава МИД Словакии Бланар заявил, что не может представить Украину в ЕС

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не может представить Украину в Европейском союзе (ЕС) и потенциальное членство Украины в сообществе «очень, очень далеко». Об этом сообщает РИА Новости.

«Но в нынешних условиях я не могу представить себе это. Мне самому интересно, как будет, например, госпожа [председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен обосновывать предложение о членстве или об открытии обсуждений о членстве Украины в ЕС и отвечать на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в стадии военного конфликта», — рассказал дипломат.

Ранее Бланар заявил, что лучшим решением ситуации на Украине станет перемирие и начало переговоров о мире. По мнению главы словацкого МИД, для ситуации на Украине не существует военного решения, поэтому в ней нет никакого прогресса, что порождает усталость всего мира от этого конфликта.

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      Максим Габриелян
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