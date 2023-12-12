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11:33, 12 декабря 2023Россия

Верховный суд предложил немедленно освобождать тяжелобольных заключенных

ВС России предложил немедленно освобождать тяжелобольных заключенных

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Верховный суд России предложил немедленно принимать решение об освобождении тяжелобольных заключенных. Законопроект представили на заседании пленума, передает РИА Новости.

Добиться освобождения сейчас, согласно действующему законодательству, могут те заключенные, которые страдают тяжелыми формами туберкулеза, рака и сахарного диабета. Помимо этого, к тяжелым болезням причисляются слепота и лучевая болезнь.

Сейчас тяжелобольных заключенных освобождают только через 15 дней после постановлении суда об освобождении или после заседания апелляционной инстанции. ВС считает, что это не согласовывается с гарантированным Конституцией правом на жизнь и здоровье, а также «принципами гуманизма и рационального применения мер принуждения».

Ранее Совфед одобрил закон, который изменяет правила досрочного выхода из мест лишения свободы для части заключенных — женщин, у которых есть маленькие дети. Документ повышает до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение за преступления небольшой тяжести.

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      Анастасия Шейкина
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