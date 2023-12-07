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13:34, 7 декабря 2023Россия

Совфед одобрил изменения правил выхода по УДО из колоний для части заключенных

Совфед одобрил повышение возраста детей, чьи матери могут рассчитывать на УДО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Совет Федерации одобрил закон, который изменяет правила досрочного выхода из мест лишения свободы для части заключенных — женщин, у которых есть маленькие дети. Как сообщает ТАСС, верхняя палата парламента одобрила закон, повышающий до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) за преступления небольшой тяжести.

Одобренные изменения вносятся в Уголовный кодекс. Сейчас, согласно действующим законодательным нормам, УДО может быть применено к матерям детей до трех лет, которые находятся в доме ребенка исправительного учреждения, или к беременным женщинам. Эти категории россиянок должны отбыть не менее четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести.

Документ вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в феврале, в ноябре нижняя палата парламента приняла закон во втором и третьем, окончательном чтении. Авторы инициативы заявляли, что нововведения «создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми».

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      Анастасия Шейкина
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