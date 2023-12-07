Совфед одобрил изменения правил выхода по УДО из колоний для части заключенных

Совфед одобрил повышение возраста детей, чьи матери могут рассчитывать на УДО

Совет Федерации одобрил закон, который изменяет правила досрочного выхода из мест лишения свободы для части заключенных — женщин, у которых есть маленькие дети. Как сообщает ТАСС, верхняя палата парламента одобрила закон, повышающий до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) за преступления небольшой тяжести.

Одобренные изменения вносятся в Уголовный кодекс. Сейчас, согласно действующим законодательным нормам, УДО может быть применено к матерям детей до трех лет, которые находятся в доме ребенка исправительного учреждения, или к беременным женщинам. Эти категории россиянок должны отбыть не менее четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести.

Документ вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в феврале, в ноябре нижняя палата парламента приняла закон во втором и третьем, окончательном чтении. Авторы инициативы заявляли, что нововведения «создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми».