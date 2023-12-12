Визит Зеленского вызвал политический кризис в африканской стране

Встреча Зеленского с премьером Кабо-Верде вызвала политический кризис в стране

Промежуточная встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишем Коррейа-и-Сильвой, которая прошла по пути следования в Аргентину в международном аэропорту имени Амилкара Кабрала, вызвала политический кризис в стране и разлад премьера с президентом Жозе Марией Невишем. Об этом сообщает ТАСС.

«Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры», — заявил президент страны, указав на то, что считает встречу премьера без его ведома «признаком самоуправства, нелояльности и борьбы за лидерство». Он пообещал, что примет в отношении премьера соответствующие меры.

Ранее Бразилия уличила украинского лидера во лжи о том, что его не приглашали на инаугурацию президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, состоявшуюся 1 января 2023 года. До этого Зеленский заявил, что инаугурацию Лулы да Силвы он не посещал, поскольку его туда не пригласили. Однако он отметил, что приедет в Бразилию, если его туда пригласят.