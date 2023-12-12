VK подвела итоги стипендиальной программы

VK подводит итоги набора на подписку от VK Education

Подведены итоги набора на подписку от VK Education — стипендиальную программу для студентов технических специальностей: ее обладателями в 2023–2024 учебном году стали 273 студента бакалавриата и специалитета. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Всего претенденты прошли три этапа отбора. Эксперты оценивали их достижения в профильных олимпиадах, хакатонах и IT-чемпионатах, опыт работы, стажировок и волонтерства, а также уровень мотивации и развития soft skills. Наибольшее число стипендиатов — среди студентов НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО, СПбГУ и МГТУ имени Баумана.

Финалисты будут получать стипендиальные выплаты в размере 15 тысяч рублей в месяц для первокурсников и 20 тысяч рублей в месяц для студентов 2-6 курсов, а также комплекс возможностей для развития и профессионального роста в IT-сфере. Кроме того, они станут участниками закрытого сообщества, в котором смогут общаться и вместе развиваться в выбранном направлении.

«VK запустила программу стипендий, чтобы поддержать талантливых студентов и помочь им сфокусироваться на обучении. Мы хотели, чтобы как можно больше ребят, нацеленных на карьеру в сфере технологий, могли реализовать свои профессиональные амбиции. В этом году наша стипендиальная программа получила масштабные обновления и стала развиваться в формате подписки от VK Education. Стипендиаты 1-6-х курсов получили множество образовательных и карьерных преимуществ, которыми теперь смогут пользоваться на протяжении всего учебного года», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

VK учредила собственную стипендиальную программу в 2022 году. На старте к ней могли присоединиться первокурсники, поступившие в вузы по результатам отраслевых олимпиад, и студенты образовательных программ компании, показывающие высокую успеваемость. В 2023 году стипендия трансформировалась в подписку от VK Education.

