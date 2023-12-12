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02:18, 12 декабря 2023Мир

Во Франции спрогнозировали сроки принуждения Зеленского к переговорам

Французский политик Филиппо: Зеленского вынудят вести переговоры в Давосе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X дал прогноз, когда Запад принудит президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры. По его мнению, это произойдет в январе 2024 года в Давосе.

«Тяжело приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко поставят его на место! Именно там, на ежегодном заседании Всемирного форума в январе 2024 года, Зеленский будет вынужден вести переговоры по мирному плану!», — заявил политик.

Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что украинский лидер в ходе визита в Аргентину неожиданно анонсировал встречу в Давосе, посвященную обсуждению мирного плана.

Филиппо отметил, что Запад планирует «бросить» Зеленского на фоне неудач контрнаступления, поскольку понимает, что «дело пропало». Он призвал прекратить финансирование Украины.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия продиктует Киеву условия мирного завершения конфликта и определит ее границы. По его словам, Москва одержала стратегическую победу и никогда не позволит республике стать членом НАТО, поэтому ни о каких-либо переговорах по этому вопросу даже не может идти речи.

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      Марина Совина
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